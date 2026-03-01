Manifestantes fazem ato contra Lula e ministros do STF em Copacabana, na Zona Sul do RioReprodução/Redes sociais
De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista da Avenida Atlântica junto às edificações ficou temporariamente interditada entre as ruas Joaquim Nabuco e Constante Ramos. Nesse trecho, o tráfego de veículos no sentido Leme foi desviado para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Às 15h, a via já havia sido liberada.
MANIFESTAÇÃO EM COPACABANA: INTERDIÇÃO DA AVENIDA ATLÂNTICA— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 1, 2026
A pista da Avenida Atlântica ao lado das edificações está temporariamente interditada entre a rua Joaquim Nabuco e a rua Constante Ramos, devido a uma manifestação na altura da rua Bolívar.
Nesse trecho, o tráfego… pic.twitter.com/u4OVES2sAZ
A oposição tem usado os desdobramentos do caso Master para criticar o STF e o governo federal. As fraudes do banco, liquidado em novembro de 2025 pelo Banco Central, vêm gerando repercussões que atingiram a mais alta Corte do país. O jornal O Estado de S. Paulo (Estadão) apontou a ligação de um empreendimento de familiares de Dias Toffoli com fundos ligados ao Master, enquanto o jornal O Globo revelou um contrato de R$ 129 milhões entre o banco e o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barci.
