Manifestantes fazem ato contra Lula e ministros do STF em Copacabana, na Zona Sul do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 01/03/2026 15:41

Rio - Manifestantes realizaram um ato neste domingo (1º), na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio, em protesto contra decisões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A mobilização, que teve como chamada "Acorda Brasil", também aconteceu em Minas Gerais, no Distrito Federal e em outras regiões do país

O escândalo do Banco Master também foi um dos motes da convocação. Durante a manifestação, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro carregaram uma grande faixa com a frase: "Bolsonaro, anistia já".



De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista da Avenida Atlântica junto às edificações ficou temporariamente interditada entre as ruas Joaquim Nabuco e Constante Ramos. Nesse trecho, o tráfego de veículos no sentido Leme foi desviado para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Às 15h, a via já havia sido liberada.