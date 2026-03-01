Escândalo do Banco Master é um dos motes da convocaçãoReprodução / Youtube
Com Flávio Bolsonaro, oposição promove atos contra Lula e STF na Paulista
Manifestação reúne parlamentares e aliados do ex-presidente em meio aos desdobramentos do escândalo envolvendo o banco liquidado pelo BC
Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais
Uma pessoa continua desaparecida em Ubá, segundo Polícia Civil
Moraes autoriza Bolsonaro a receber estímulo elétrico craniano contra soluços na prisão
Decisão permite que médico realize sessões três vezes por semana na Papudinha
Bolsonaro declara preferência por Pollon na disputa pela vaga no Senado em MS
Carta divulgada por Michelle aponta escolha do ex-presidente pelo parlamentar do PL para a corrida eleitoral no Estado
Presidente do PT diz que Flávio Bolsonaro é 'essência do pensamento fascista' e alerta sigla
Edinho Silva defende enfrentamento direto ao senador nas ruas e nas redes e critica avanço nas pesquisas
Itamaraty desaconselha viagens a 11 países após ataque ao Irã
Ministério divulga contatos de embaixadas e dicas de segurança
