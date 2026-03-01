Escândalo do Banco Master é um dos motes da convocação - Reprodução / Youtube

Escândalo do Banco Master é um dos motes da convocaçãoReprodução / Youtube

Publicado 01/03/2026 13:56

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza neste domingo, 1.º, uma série de atos pelo País contra o governo federal e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

O escândalo do Banco Master é um dos motes da convocação. Em São Paulo, a manifestação ocorre na avenida Paulista. A concentração está marcada a partir das 14h, na altura do Masp. Esta é a primeira aparição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um evento do tipo desde o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência.

Além de Flávio, estão previstas as presenças do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), principal convocador do ato nas redes sociais, e de políticos da cidade e do Estado de São Paulo aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A manifestação ocorre em meio a turbulências no PL entre o grupo ligado aos irmãos Bolsonaro e a ala mais próxima a Nikolas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O pastor Silas Malafaia comparecerá ao evento, mas não esteve à frente da organização, como vinha ocorrendo nos últimos atos da direita na capital paulista. A organização da passeata foi herdada pelo deputado estadual Tomé Abduch, do Movimento Nas Ruas.

Ao contrário dos protestos bolsonaristas do ano passado, a defesa do ex-presidente, condenado por tentativa de golpe de Estado, não está entre os motes da convocação.

A oposição usará os desdobramentos do caso Master contra o STF e o governo federal. As fraudes do banco liquidado em novembro de 2025 pelo Banco Central vêm proporcionando desdobramentos que acertaram cheio a mais alta Corte do País. O Estadão mostrou a ligação de um empreendimento de familiares de Dias Toffoli com fundos ligados ao Master, enquanto o jornal O Globo revelou um contrato de R$ 129 milhões entre o banco e o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barci.