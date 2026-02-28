Gleisi Hoffmann afirmou que 'nada justifica a ofensiva militar contra populações civis'Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil
Gleisi Hoffmann critica ofensiva de EUA e Israel contra Irã e fala em ameaça à paz mundial
Ministra classifica ação como 'irresponsável e autoritária'
Perdas materiais serão recuperadas, diz Lula em visita a Minas Gerais
À tarde, presidente se reúne com prefeitos das cidades mais atingidas
Flávio Bolsonaro classifica posicionamento do governo brasileiro sobre EUA x Irã como 'inaceitável'
Pré-candidato à Presidência defende que País mantenha neutralidade diante do conflito internacional
Lula visita locais afetados por enchentes em Minas Gerais
Número de mortes subiu para 66. Bombeiros trabalham para buscar sobreviventes nos escombros
Mendonça desobriga cunhado de Vorcaro de comparecer à CPI do Crime Organizado
Fabiano Zettel havia pedido para não ser obrigado a comparecer ao colegiado sob argumento do direito à não autoincriminação
Novas diretrizes ampliam o tratamento de fibromialgia pelo SUS
Medidas incluem atividade física e suporte psicológico
