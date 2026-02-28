Empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro Reprodução/ redes sociais
Mendonça desobriga cunhado de Vorcaro de comparecer à CPI do Crime Organizado
Fabiano Zettel havia pedido para não ser obrigado a comparecer ao colegiado sob argumento do direito à não autoincriminação
Bolsonaro declara preferência por Pollon na disputa pela vaga no Senado em MS
Carta divulgada por Michelle aponta escolha do ex-presidente pelo parlamentar do PL para a corrida eleitoral no Estado
Presidente do PT diz que Flávio Bolsonaro é 'essência do pensamento fascista' e alerta sigla
Edinho Silva defende enfrentamento direto ao senador nas ruas e nas redes e critica avanço nas pesquisas
Itamaraty desaconselha viagens a 11 países após ataque ao Irã
Ministério divulga contatos de embaixadas e dicas de segurança
Gleisi Hoffmann critica ofensiva de EUA e Israel contra Irã e fala em ameaça à paz mundial
Ministra classifica ação como 'irresponsável e autoritária'
Perdas materiais serão recuperadas, diz Lula em visita a Minas Gerais
À tarde, presidente se reúne com prefeitos das cidades mais atingidas
Flávio Bolsonaro classifica posicionamento do governo brasileiro sobre EUA x Irã como 'inaceitável'
Pré-candidato à Presidência defende que País mantenha neutralidade diante do conflito internacional
