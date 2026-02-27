O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF)Marcelo Camargo/Agência Brasil
Gilmar proíbe MP e tribunais de acelerar pagamentos de penduricalhos
Só podem ser pagos valores retroativos que já estão programados
Lula deve sobrevoar áreas afetadas pelas chuvas em MG neste sábado
Presidente verifica a situação em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa
Minas Gerais tem o período de chuvas mais letal dos últimos 20 anos
Isso se deve à chuva histórica registrada esta semana na Zona da Mata, que atingiu principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá
Banco Master é uma pancada nos bancos brasileiro, diz Haddad
Segundo ministro, crise não representa risco sistêmico para a economia
Exército indica primeira mulher ao quadro de generais
Como na Marinha e na FAB, a promoção chegará para uma médica
'Eu só fui': ex-soldado salva bebê em inundação em Juiz de Fora
Imagens do resgate viralizam nas redes sociais
