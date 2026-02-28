Flávio Bolsonaro afirmou que o Brasil não precisa se envolver em 'conflitos regionais'Evaristo Sa/AFP
Flávio Bolsonaro classifica posicionamento do governo brasileiro sobre EUA x Irã como 'inaceitável'
Pré-candidato à Presidência defende que País mantenha neutralidade diante do conflito internacional
Lula visita locais afetados por enchentes em Minas Gerais
Número de mortes subiu para 66. Bombeiros trabalham para buscar sobreviventes nos escombros
Mendonça desobriga cunhado de Vorcaro de comparecer à CPI do Crime Organizado
Fabiano Zettel havia pedido para não ser obrigado a comparecer ao colegiado sob argumento do direito à não autoincriminação
Novas diretrizes ampliam o tratamento de fibromialgia pelo SUS
Medidas incluem atividade física e suporte psicológico
Associação diz que falta de vacina causou morte de bebês Yanomami; governo nega
vacina pentavalente, que previne contra coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e infecções por Haemophilus influenzae b faz parte do calendário vacinal estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações
Gilmar proíbe MP e tribunais de acelerar pagamentos de penduricalhos
Só podem ser pagos valores retroativos que já estão programados
