Lula visita região atingida por enchentes em Ubá, Minas GeraisReprodução / Instagram

Publicado 28/02/2026 12:55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita, neste sábado (28), algumas áreas afetadas pelas enchentes, no município de Ubá, em Minas Gerais. O petista conversou com moradores e esteve no Departamento de Assistência Social João de Freitas, no Centro da cidade.

A expectativa é que Lula visite também Juiz de Fora, outro local bastante afetado pelas fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira.

Neste sábado, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que o número de mortes nas enchentes subiu para 66, das quais 60 em Juiz de Fora e seis em Ubá. Três pessoas ainda seguem desaparecidas, sendo duas em Ubá e uma em Juiz de Fora, o menino Pietro, de 9 anos de idade.



Até a manhã deste sábado, havia 65 pessoas mortas, mas os Bombeiros encontraram o corpo de um homem não identificado em Juiz de Fora, no Bairro Linhares. As chuvas causaram alagamentos e deslizamentos de terras e os militares trabalham para buscar sobreviventes e para retirar os corpos em meio aos escombros.



Em Juiz de Fora, segundo a prefeitura, mais de 4,2 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas e foram registradas 2.149 ocorrências pela Defesa Civil desde segunda-feira (24). Em Ubá, são pelo menos 421 desabrigados e desalojados.



A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, disse, na sexta-feira (27), que uma em cada quatro pessoas da cidade mora em área de risco e que é preciso fazer intervenções por todo o município para evitar novas tragédias.



Também na sexta-feira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de R$ 6,196 milhões para ações de resposta em sete municípios atingidos por desastres naturais em Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul.



Em Minas Gerais, os municípios de Ubá e Matias Barbosa, afetados pelas fortes chuvas desta semana, estão entre os contemplados.

*Com informações de Agência Brasil