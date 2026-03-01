Prisão foi realizada por agentes da 24ª DP (Piedade) - Reprodução

Prisão foi realizada por agentes da 24ª DP (Piedade)Reprodução

Publicado 01/03/2026 20:55

Rio - Um homem suspeito de estuprar uma criança de 9 anos foi preso, neste domingo (1º), na Lapa, Região Central. A identificação dele não foi divulgada.

De acordo com as investigações da 24ª DP (Piedade), a vítima era uma vizinha dele na Rocinha, Zona Sul. Ele se aproveitou da relação de proximidade e confiança com a família da menina para praticar abusos sexuais. O suspeito chegou a passar uma infecção sexualmente transmissível (IST) para a criança.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável.