Morre Marcelo Cerqueira, advogado e ex-deputado federalDivulgação
Morre Marcelo Cerqueira, advogado e ex-deputado que marcou a defesa da democracia
Ele morreu no sábado (28), em decorrência de complicações após ser diagnosticado com pneumonia e infecção generalizada
Morre Marcelo Cerqueira, advogado e ex-deputado que marcou a defesa da democracia
Ele morreu no sábado (28), em decorrência de complicações após ser diagnosticado com pneumonia e infecção generalizada
Prefeitura lança projeto do Novo Mercado Popular da Uruguaiana
Iniciativa contará com a construção de um novo centro comercial no Centro do Rio
Ato contra Lula e STF reúne manifestantes em Copacabana
O escândalo do Banco Master também foi um dos motes da convocação deste domingo (1º)
Santuário Cristo Redentor celebra missa em homenagem aos 461 anos do Rio
Após ato religioso, houve ainda o tradicional corte do bolo de 4,61 metros de comprimento e distribuído aos convidados e visitantes
Falsa cigana é presa após fingir incorporação e roubar R$ 400 mil de mãe e filha no RJ
Criminosa ameaçou as vítimas de morte e de doenças graves durante encontro em Nova Friburgo
Colégio Pedro II vai desligar alunos envolvidos em estupro em Copacabana: 'Barbárie brutal'
Adolescente de 17 anos denuncia ter sido abusada sexualmente por quatro homens e um menor de idade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.