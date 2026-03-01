Morre Marcelo Cerqueira, advogado e ex-deputado federal - Divulgação

Publicado 01/03/2026 16:33

Rio - O advogado e ex-deputado federal Marcelo Cerqueira morreu aos 87 anos, no Rio de Janeiro, neste sábado (28), em decorrência de complicações após ser diagnosticado com pneumonia e infecção generalizada.

Marcelo Cerqueira deixou relevante contribuição à advocacia e à vida institucional brasileira. Sua trajetória foi marcada pela militância estudantil, pela firme defesa de perseguidos políticos e pelo compromisso permanente com o Estado Democrático de Direito.

O presidente em exercício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil OAB, Felipe Sarmento, destacou seu legado como defensor da democracia e advogado combativo. "Marcelo Cerqueira construiu uma trajetória marcada pela coragem, coerência e pela intransigente defesa das liberdades democráticas. Sua atuação à frente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), bem como sua presença ativa na vida pública nacional, deixam um legado de compromisso com o Estado de Direito e com a valorização da advocacia. O Sistema OAB presta homenagem a um jurista que honrou a história de nossas instituições", afirmou.

"Neste momento de dor, o Conselho Federal da OAB se solidariza com familiares, amigos e colegas, rendendo homenagens à memória e ao legado de Marcelo Cerqueira, cuja história se confunde com a própria luta pela democracia no país", diz um trecho da nota da OAB.