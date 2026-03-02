Parque RJ Nosso Sonho foi inaugurado em São Gonçalo - Divulgação / Carlos Magno

Publicado 02/03/2026 07:55

Rio – Após o evento de abertura ter sido adiado por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade , o Parque RJ Nosso Sonho foi oficialmente inaugurado no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, neste domingo (1º). O evento contou com shows gratuitos de Buchecha, filho do munícipio, e Thiago Martins. O nome do parque, "Nosso Sonho", faz referência à música de mesmo nome da dupla gonçalense Claudinho e Buchecha.

Construído no terreno do antigo Piscinão de São Gonçalo, o parque já estava recebendo a população desde o dia 16 de janeiro e oferece pista de atletismo, skatepark, quadras esportivas, parcão, academia ao ar livre, espaço kids e cascata para banho. O espaço de lazer ficará aberto de terça a domingo, das 6h às 22h.



O governador Cláudio Castro participou da cerimônia oficial, ao lado dos secretários de Estado das cidades Douglas Ruas; do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, entre outras autoridades.



Além da programação cultural, o evento contou com food trucks e distribuição gratuita de água. As obras para a construção da nova área de lazer, que tem 35 mil metros quadrados, se deram através de uma parceria entre o Governo do Estado a prefeitura da cidade.

O parque fica na Rua Formosa, 3.352, no Boa Vista (Antigo Piscinão), São Gonçalo.