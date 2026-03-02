Carga de bebidas é recuperada por policiais - Divulgação / PMERJ

Publicado 02/03/2026 08:34

Rio – Policiais do 4º BPM (São Cristóvão) prenderam um homem em flagrante, na manhã desta segunda-feira (2), durante o roubo de uma carga de bebidas na Avenida Brasil, na altura do Viaduto do Gasômetro.

Com o criminoso, os agentes encontraram uma Glock 9 mm e dois celulares. O material foi apreendido e o veículo, recuperado.



A ocorrência está sob investigação da 17ª DP (São Cristóvão).