Segundo o time da Região Serrana do Rio, a decisão foi tomada devido à gravidade da situação. "Reforçamos que o clube repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência. O atleta está afastado e seu contrato suspenso. Estamos acompanhando de perto o desenrolar do caso e os desdobramentos da investigação", informou em nota.



Rio - O Serrano Football Club afastou o jogador João Gabriel Xavier Bertho, 19 anos, foragido da Justiça sob suspeita de participar do estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na Zona Sul. O jovem é um dos cinco indiciados pela Polícia Civil por envolvimento no crime.

"O nome que está na reportagem é o meu, que é parecido com o do moleque, mas não sou eu, está na foto que não sou eu, o nome completo dele não é igual ao meu. O nome dele é João Gabriel Xavier Bertho, meu nome é João Gabriel Bertho, e tem gente que está procurando o nome do moleque no Instagram e está achando o meu, mas não sou eu. Já postei que não sou eu, vim na delegacia ver se precisava de alguma coisa e não precisa de nada, porque não sou culpado de nada", publicou.

Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela. No interior do apartamento, ela foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostraram a chegada dos jovens ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.

Em nota, a defesa de João Gabriel Xavier Bertho negou que tenha ocorrido um estupro no apartamento. Contestou, ainda, o fato do cliente não ter tido oportunidade de ser ouvido pela polícia para se defender. Leia a nota na íntegra abaixo.



"A defesa de João Gabriel Bertho nega com veemência a ocorrência de estupro. Duas decisões judiciais já haviam negado o pedido de prisão preventiva feito anteriormente. Há nos autos do processo, mensagens de texto, trocadas entre a jovem e seu amigo, ambos com 17 anos, sobre a presença prévia de outros rapazes na casa em que eles se encontrariam, como de fato ocorreu.



A jovem afirma, em seu depoimento à polícia, ter permitido a presença dos rapazes no quarto enquanto ela e o amigo estavam tendo um encontro íntimo. No mesmo depoimento, ela relata ter tido outros pedidos atendidos. A defesa contesta o fato de João Gabriel, estudante e atleta profissional, sem nenhum histórico de violência, não ter tido oportunidade sequer de ser ouvido pela polícia para se defender. Informa ainda que ele jamais foi aluno do Colégio Pedro II.



Contesta ainda que a imagem da jovem ao fim do encontro, se despedindo do amigo com um sorriso e um abraço, não tenha sido objeto da investigação."