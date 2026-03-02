Projeto aposta no esporte como ferramenta de inclusão social - Heitor Arcanjo / Instituto BR

Publicado 02/03/2026 14:02

Rio – Moradores de comunidades da cidade do Rio e da Região Metropolitana já podem se inscrever em atividades esportivas gratuitas oferecidas pelo projeto "Jogando Juntos", que abriu 3 mil vagas para aulas mediadas em 16 locais.

A iniciativa, que terá duração de dez meses, oferece modalidades como futebol, vôlei, handebol, basquete, lutas, dança e ginástica, entre outras práticas esportivas e recreativas voltadas para pessoas de todas as idades.

Serão atendidos moradores do Morro do Pinto, Complexo do Alemão, Santa Cruz, Morro da Formiga, Chapadão, Manguinhos, Bangu, Vila Kennedy, Triagem, Anil, Maré e Lins, além de locais em Itaboraí, Belford Roxo, São Gonçalo e Petrópolis.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do perfil @portasabertascomunidades , no Instagram, onde também é possível obter mais informações sobre as turmas e os horários das aulas.

O projeto é uma iniciativa do Instituto BR em parceria com o Ministério do Esporte, com foco no desenvolvimento humano e na melhoria da qualidade de vida por meio do acesso ao esporte. “A oferta de atividades esportivas gratuitas em territórios populares busca enfrentar o sedentarismo, a vulnerabilidade social e o enfraquecimento dos vínculos comunitários”, destaca Vinícius Wu, porta-voz do Instituto BR.