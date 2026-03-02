Projeto aposta no esporte como ferramenta de inclusão socialHeitor Arcanjo / Instituto BR
Projeto abre três mil vagas para atividades esportivas em comunidades do Rio
Aulas são gratuitas e voltadas para pessoas de todas as idades
Ação conjunta termina com quatro presos por adulteração em ligação de água
Policiais e equipes de concessionária estiveram em seis estabelecimentos comerciais na Zona Oeste
Dupla é presa com rádio e carga de drogas em Angra dos Reis
Ação desarticulou pontos de venda após denúncias de que criminosos intimidavam moradores da região
Vídeo: PMs fazem buscas após denúncia de homens armados em hospital, em Curicica
Funcionários da unidade de saúde teriam avistado os suspeitos nos fundos do local, próximo a uma área de mata
Homem é morto a facadas em Seropédica após desentendimento entre adolescentes
Matheus Brito da Silva chegou a ser levado a uma unidade médica, mas não resistiu
Jovem morta em Seropédica teria relacionamento amoroso com miliciano
Ana Vitória Santana da Rocha foi executada na porta de casa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.