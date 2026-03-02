Bryan Chaves teve a morte cerebral confirmada neste domingo (1º) - Reprodução / Arquivo Pessoal

Bryan Chaves teve a morte cerebral confirmada neste domingo (1º)Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 02/03/2026 11:48

Rio - Um adolescente, de 14 anos, morreu depois de cair de um ônibus em movimento, em Campo Grande, na Zona Oeste. Bryan Bezerra Chaves ficou uma semana internado até ter a morte cerebral confirmada.

O acidente ocorreu no último dia 22 na Rua Manaí. Ao DIA, o advogado Ian Soares, que representa a família do menino, contou que ele estava no coletivo indo para uma partida de futebol quando, no momento de uma curva, a porta se abriu. A vítima acabou sendo arremessada para fora do ônibus, batendo a cabeça.

"Não consigo afirmar em que velocidade estava o ônibus. Quando fez a curva, a força jogou o Bryan em direção à porta. Outras pessoas também caíram dentro do coletivo. Como não estava segurando, acabou sendo arremessado. A gente não sabe se a porta estava toda aberta, entreaberta ou se abriu durante a curva. Os relatos que me passaram é que, na curva, ela abriu. Foi justamente na hora que ele passou pelo vão e caiu de cabeça", explicou o advogado.

O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria, ainda em Campo Grande. Bryan ficou uma semana internado até ter a morte cerebral decretada neste domingo (1º). A família doará seus órgãos.

O incidente envolveu um ônibus da linha SV866 (Campo Grande x Pingo D'água), da Auto Viação Jabour. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, o motorista do coletivo prestou socorro à vítima.

Procurada, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) lamentou profundamente o ocorrido e informou que a situação está sendo acompanhado pelo departamento jurídico da empresa.

A 35ª DP (Campo Grande) investiga o caso. Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.