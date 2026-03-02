Alana Rosa, 20 anos, foi esfaqueada dentro de casa ao chegar da academia - Arquivo Pessoal

Rio - A estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, que foi esfaqueada mais de 30 vezes em São Gonçalo , na Região Metropolitana, vem reagindo bem ao tratamento e passou a se alimentar sem sonda neste domingo (1º). Segundo a mãe, Jaderluce Anísio, de 53, a filha lembrou de todo o ataque sofrido ao ter a casa invadida pelo agressor, Luiz Felipe Sampaio, 22."Só quero agradecer a Deus e a Nossa senhora. Alana tirou a sonda que estava se alimentando, comeu bem ontem, não passou mal, está reagindo bem, só tenho a agradecer ao apoio da nossa família, aos médicos e enfermeiros. Só gratidão!", contou a mãe.A jovem, que está há quase um mês internada , chegou a ficar em coma. Na ocasião do crime, Jaderluce chegou na residência mais cedo do que o habitual e encontrou a filha sendo atacada, conseguindo intervir e empurrar o agressor para fora do imóvel. Ele foi preso momentos depois.

De acordo com a família, os dois se conheceram na academia há cerca de um ano, mas não tinham qualquer tipo de relacionamento. A partir de dezembro do ano passado, Luiz começou a mandar mensagens, flores e bombons alegando ser um admirador secreto da vítima.



À mãe, a estudante revelou todos os detalhes do ocorrido. "Eu vou lutar todos os dias, até o último dia da minha vida pelo que ele fez com ela, com nossa família, por todo o estrago que ele fez. Alana contou que ele chegou batendo nela e chutou muito a cabeça dela. E o que me chamou a atenção é que ele usou luva, e se ele usou luva é porque não queria que ficasse impressão digital dele (...) A intenção dele era matar minha filha e a gente procurar quem foi, mas graças a Deus cheguei em casa. Agora vou me dedicar a recuperação dela, que está evoluindo muito bem,", explicou Jaderluce.

Até o momento, não há previsão de alta para Alana.



