Estátua em homenagem ao compositor Noel Rosa ainda não foi devolvida ao Largo do MaracanãÉrica Martin / Agência O Dia

A escultura reproduz a cena de um dos sambas mais famosos do compositor: "Conversa de Botequim". Na obra, Noel está sentado na mesa e é servido por um garçom. A peça do compositor, no entanto, não está lá, e a garrafa que ficava sobre a mesa, sumiu. Os pés da cadeira também foram retirados, e a mão do garçom, também apresenta sinais de vandalismo.

Ao DIA, o casal Cláudia e Marlon, de 49 e 52 anos, respectivamente, disseram que gostariam que houvesse um cuidado com a ornamentação do local: "Devia ter mais cuidado ao redor da estátua, podar as árvores porque elas dão flores. Ela não é muito grande, mas há uma movimentação, as pessoas vêm, tiram fotos, eu mesma já vim várias vezes com os meus filhos, a gente tira foto. Tem banquinho para as pessoas se sentarem, merecia um carinho maior", comentou Claudia.

"Isso [a retirada] acontece rotineiramente, o sistema público conserta o que é quebrado, mas logo depois, volta a ser destruído. E com esse isolamento, para evitar o furto, a praça ficou feia. Policiamento até tem, mas de madrugada as pessoas podem roubar. O 'Noel' tem que voltar, é o símbolo do bairro, fica logo na entrada, é uma homenagem. Os turistas vêm ao Maracanã para tirar foto com a estátua", disse Marlon.



Já a maquiadora Thamiris Sayão, 32, relatou que só recentemente parou para prestar atenção aos detalhes do monumento: "Eu amo música, então parei para prestar atenção de verdade na escultura, achei interessante o cigarrinho em cima da mesa, os copinhos de bebida. O que mais chama minha atenção é a mesinha de bar e o garçom, mas não tem ninguém sendo servido. Com certeza a estátua devia voltar, tomara que tragam 'depressa', como na letra da música. Ele já está um bom tempo fora, eu quero ver o Noel sentadinho na mesinha de bar dele."



Procurado pelo DIA, o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz, afirmou que a estátua retornará em quatro meses e contará com monitoramento e segurança da Guarda Municipal.

"Após seguidos furtos, a secretaria retirou a estátua para fazer reparos. Agora, em 2026, em até 120 dias, junto com o artista da obra, a estátua reparada será recolocada em seu lugar de origem, e terá sua reinauguração em Vila Isabel. Também terá o apoio da força municipal de segurança, para que novos furtos não voltem a acontecer na região”, concluiu.

Trajetória

Noel de Medeiros Rosa (1910–1937) nasceu em Vila Isabel e ajudou a popularizar o samba. Além disso, o artista recebeu o apelido “Poeta da Vila”.

Com apenas 26 anos, Noel morreu de tuberculose em 4 de maio de 1937. O sambista foi responsável pelos sucessos “Com que Roupa?”, “Minha Viola”, e “Conversa de Botequim”, canção que inspirou o nome do monumento.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo