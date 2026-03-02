Equipes da Comlurb, Defesa Civil e Geo-Rio estão no localReprodução / Centro de Operações Rio (COR)
Deslizamento de barreira atinge Estrada das Paineiras, em Santa Teresa
Rua Almirante Alexandrino está interditada
Deslizamento de barreira atinge Estrada das Paineiras, em Santa Teresa
Rua Almirante Alexandrino está interditada
Rogério Andrade e filho são interrogados pela Justiça do Rio
Gustavo Andrade e seu pai são alvos de uma denúncia do MPRJ com relação a um bingo clandestino no Recreio dos Bandeirantes
Operação na comunidade Para Pedro tem apreensão de fuzil e drogas
Ação buscava reprimir o avanço do crime organizado na região
Clube afasta atleta suspeito de participar de estupro coletivo em Copacabana
João Gabriel Xavier Bertho e mais quatro amigos foram indiciados pelo crime
Homem é preso em flagrante por roubo de carga de bebidas na Avenida Brasil
Crime ocorreu na altura do Viaduto do Gasômetro; veículo foi recuperado
Jovem é executada a tiros em Seropédica
Ana Vitória Santana da Rocha, de 24 anos, teria sido morta por dois homens em uma moto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.