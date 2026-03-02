Equipes da Comlurb, Defesa Civil e Geo-Rio estão no local - Reprodução / Centro de Operações Rio (COR)

Equipes da Comlurb, Defesa Civil e Geo-Rio estão no localReprodução / Centro de Operações Rio (COR)

Publicado 02/03/2026 10:25 | Atualizado 02/03/2026 10:40

Rio - Um deslizamento de barreira ocupa uma faixa da Estrada das Paineiras, na altura da Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, Zona Sul, na manhã desta segunda-feira (2). O trânsito apresenta retenções na região e está operando com o esquema "pare e siga".

Equipes da Comlurb, da Defesa Civil, da Geo-Rio e da CET-Rio atuam no local para retirar o material terroso que caiu na estrada e auxiliar no trânsito.

Por conta dos riscos, o Centro de Operações Rio (COR) recomenda que os motoristas sigam com atenção.

