Rio - Um deslizamento de barreira ocupa uma faixa da Estrada das Paineiras, na altura da Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, Zona Sul, na manhã desta segunda-feira (2). O trânsito apresenta retenções na região e está operando com o esquema "pare e siga".
Equipes da Comlurb, da Defesa Civil, da Geo-Rio e da CET-Rio atuam no local para retirar o material terroso que caiu na estrada e auxiliar no trânsito.
Por conta dos riscos, o Centro de Operações Rio (COR) recomenda que os motoristas sigam com atenção.