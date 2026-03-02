Operação Policia Civil e Ministério Público para prender Rogério Andrade, acusado de mandar matar Fernando IggnácioReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Rogério de Andrade e filho são interrogados pela Justiça do Rio
Gustavo de Andrade e seu pai são alvos de uma denúncia do MPRJ com relação a um bingo clandestino no Recreio dos Bandeirantes
Semana começa com tempo instável no Rio, mas chuva deve dar trégua até sexta-feira
Segunda ainda tem previsão de chuva fraca isolada e tempo abafado, com máxima chegando a 31ºC
Deslizamento de barreira atinge Estrada das Paineiras, em Santa Teresa
Rua Almirante Alexandrino está interditada
Rogério de Andrade e filho são interrogados pela Justiça do Rio
Gustavo de Andrade e seu pai são alvos de uma denúncia do MPRJ com relação a um bingo clandestino no Recreio dos Bandeirantes
Operação na comunidade Para Pedro tem apreensão de fuzil e drogas
Ação buscava reprimir o avanço do crime organizado na região
Clube afasta atleta suspeito de participar de estupro coletivo em Copacabana
João Gabriel Xavier Bertho e mais quatro amigos foram indiciados pelo crime
Homem é preso em flagrante por roubo de carga de bebidas na Avenida Brasil
Crime ocorreu na altura do Viaduto do Gasômetro; veículo foi recuperado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.