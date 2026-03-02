Operação Policia Civil e Ministério Público para prender Rogério Andrade, acusado de mandar matar Fernando Iggnácio - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 02/03/2026 10:08 | Atualizado 02/03/2026 10:43

Rio - O bicheiro Rogério de Andrade e seu filho, Gustavo de Andrade, serão interrogados pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), na tarde desta segunda-feira (2). Detido no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o contraventor participará da audiência por meio de videoconferência.

Ainda no início do mês, o MPRJ realizou uma operação e prendeu quatro envolvidos no bingo. Ana Paula Alexandre Novello e Francesco Novello Neto seriam os administradores da loja, enquanto Thiago Perdomo Magalhães, conhecido como 'Batata', e Marconi da Silva Borba eram gerente e supervisor.

Além dos presos, Ruy Orlando Rocha Monteiro e Roberto Nogueira Figueiredo também são acusados pelo MPRJ de integrar o grupo criminoso. Eles são apontados como responsáveis por captar clientes e auxiliar na operação das máquinas, conhecidos como "atracadores". A investigação é um desdobramento da Operação Calígula, deflagrada em 2022, contra a organização criminosa liderada pelos contraventores Rogério e Gustavo de Andrade.

Rogério está preso desde novembro de 2024 por chefiar uma quadrilha do jogo do bicho e por acusação de mandar matar o rival Fernando Iggnácio. Gustavo chegou a ser detido em maio de 2022, mas foi solto por uma decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), e passou a cumprir medidas cautelares. Em janeiro deste ano, o TJRJ autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica.