Material recolhido pelas equipes do 41º BPM (Irajá)

Rio - A Polícia Militar realizou na manhã desta segunda-feira (2) uma operação na comunidade Para Pedro, em Irajá, Zona Norte, para reprimir o avanço do crime organizado na região.
Segundo a corporação, equipes do 41º BPM (Irajá) apreenderam um fuzil, 2 rádios transmissores, e uma quantidade de drogas. O material foi encaminhado à 27ª DP (Vila da Penha).
Não houve registro de prisões. 
 