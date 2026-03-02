Semana começa instável no Rio - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Semana começa instável no RioÉrica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 02/03/2026 10:42

Rio – A semana começou com tempo instável na cidade do Rio de Janeiro, mas a previsão indica que a chuva deve dar uma trégua nos próximos dias. De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta segunda-feira (2), ventos úmidos vindos do oceano influenciam o tempo, mantendo o céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca isolada a qualquer momento. A máxima chega a 31ºC.

Apesar disso, os meteorologistas destacam que não há previsão de chuva significativa, e os acumulados devem ser baixos. A temperatura permanece estável, com sensação de tempo abafado em alguns períodos do dia.

A partir de terça-feira (3), o cenário muda pouco, mas a tendência é de tempo firme. O céu varia entre parcialmente nublado e nublado, sem previsão de chuva. Os ventos seguem fracos a moderados, predominando de leste e sudeste, e as temperaturas entram em elevação gradual, com máxima em torno dos 31°C.

Na quarta (4) e quinta-feira (5), o tempo segue estável na capital fluminense. O céu continua variando entre nublado e parcialmente nublado, sem chuva, e os termômetros devem marcar até 32°C na quarta e 33°C na quinta.

Já na sexta-feira (6), a previsão aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca a moderada de forma isolada, principalmente durante a tarde e a noite. Ainda assim, os ventos permanecem fracos, e a temperatura segue elevada, com máxima próxima dos 33°C.

