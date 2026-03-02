Policiais encontraram dois lançadores de granadas, armamento proibido no Brasil - Divulgação / PRF

Policiais encontraram dois lançadores de granadas, armamento proibido no BrasilDivulgação / PRF

Publicado 02/03/2026 10:45

Rio - Duas pessoas foram presas em flagrante por transportarem lançadores de granadas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (1º).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da corporação e da Delegacia de Repressão às Armas, Munições e Explosivos (Desarme) realizaram um cerco tático após receberem informações de que um veículo transportava armamento de uso proibido com destino à cidade do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a corporação, a condutora tentou acelerar ao perceber a ordem de parada, mas desistiu ao notar o bloqueio montado à frente.

Duas pessoas estavam no interior do carro, onde os policiais encontraram dois lançadores de granadas, armamentos de uso proibido no Brasil. O passageiro teria informado que receberia determinada quantia pelo transporte do material até a capital fluminense. Ele acrescentou que cada equipamento teria valor estimado em R$ 35 mil.

O caso foi encaminhado à 48ª DP (Seropédica) para apreensão do material e, posteriormente, à 55ª DP (Queimados), onde houve a lavratura do auto de prisão em flagrante.