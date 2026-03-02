Agentes encaminharam homem até a 76ª DP - Divulgação / Segov

Publicado 02/03/2026 12:30

Rio - Um homem conhecido pelo apelido de "Cabelinho" foi preso em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã deste domingo (1º) por cometer diversos furtos na cidade.

Segundo a Secretaria de Estado do Governo, uma equipe do Segurança Presente realizava patrulhamento pela Rua Visconde do Uruguai, no Centro, quando avistou um homem com um volume aparente na cintura.

Ao ser abordado pelos agentes, foi realizada uma consulta ao sistema de inteligência, que apontou a existência de um mandado de prisão em aberto. Ele possui anotações criminais por três casos de furto e um de roubo.

Ainda de acordo com a secretaria, "Cabelinho" é apontado como um dos principais autores de furtos de hidrômetros e invasões a residências nos bairros do Fonseca, Barreto, Centro e Icaraí, tendo sido detido em outras ocasiões pelo 12° BPM.

Os agentes encaminharam o homem até a 76ª DP. A Polícia Civil informou que ele permanece preso à disposição da Justiça.