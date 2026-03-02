Agentes do BRT Seguro encaminharam ladrões à 42ª DP (Recreio) - Divulgação

Agentes do BRT Seguro encaminharam ladrões à 42ª DP (Recreio)Divulgação

Publicado 02/03/2026 13:05

Três homens foram presos após cometerem assaltos dentro de um ônibus articulado do BRT, na noite deste domingo (1°), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ação aconteceu nas proximidades da estação Golfe Olímpico, no corredor Transoeste.

As câmeras de segurança instaladas dentro do ônibus registraram os crimes. As imagens foram acompanhadas pela central de monitoramento da Mobi-Rio, que avisou às equipes do programa BRT Seguro.

Em seguida, os agentes conseguiram interceptar o ônibus na Avenida das Américas. Durante a abordagem, foi constatado que quatro homens participavam dos assaltos. Um deles, no entanto, conseguiu fugir.

Com os suspeitos detidos, os agentes recuperaram dois celulares roubados e apreenderam uma pistola de pressão, usada para ameaçar os passageiros.

Os três homens foram levados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Na delegacia, três vítimas compareceram para registrar a ocorrência e reconheceram o trio como autor dos crimes.

