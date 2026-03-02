Queda de instrutor foi amortecida por árvore no fim da rampa de voo do Parque da Cidade, em Niterói - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/03/2026 13:35

Rio - Uma cena preocupante assustou os frequentadores do Parque da Cidade, em Niterói. Um instrutor de voo caiu da rampa de voo livre enquanto auxiliava um salto de parapente e acabou indo parar na mata. Apesar do susto, o homem sofreu apenas um arranhão e passa bem.

Segundo a empresa responsável pelo salto, o incidente aconteceu na última terça-feira (24). O vídeo, que mostra o momento do incidente, foi publicado na sexta-feira (27) e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que três pessoas, sendo duas no parapente e uma puxando, correm e, pouco antes do fim da rampa, o instrutor de fora do equipamento acaba tropeçando e rola até cair em cima de uma árvore. O voo também seguiu sem problemas.

A O DIA, o instrutor responsável contou que o piloto que auxiliou o voo é experiente, mas eles acabaram se esbarrando depois que o homem tentou atravessar na frente do equipamento após o instrutor fazer uma curva para a esquerda antes de iniciar a corrida. O passageiro era um turista holandês.

"Como eu e o passageiro estávamos numa corrida, acabou que nós três nos embolamos ali. Mas o meu amigo acabou ficando numa árvore e não deu em nada. E eu fiz uma manobra para manter a estabilidade do equipamento, e o meu voo seguiu adiante", relatou Guilherme Manoel, da Guilherme Parapente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, responsável pela gestão das rampas do Parque da Cidade, o rapaz estava preso através do dispositivo instalado na rampa para dar maior segurança nas decolagens e minimizar as quedas que, por ventura, podem acontecer neste momento do salto.



Por meio de nota, a secretaria ainda reforçou que todos os parâmetros do decreto, que libera os saltos nas rampas do Parque da Cidade, foram cumpridos. “Por fim, vale lembrar que a regulamentação do esporte no Brasil e a responsabilidade pela fiscalização do voo livre é da ANAC (Agência Nacional de Aviação), segundo a lei”, finalizou.

