Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, vai operar com 50% da capacidade durante o serviçoDivulgação / Cedae

Rio - A Cedae adiou, mais uma vez, a vistoria interna do Sistema Guandu. A operação, que estava marcada para acontecer nesta quinta-feira (3), agora acontecerá na quinta-feira (5), das 4h às 22h. Com isto, o abastecimento de água será reduzido, afetando diversos bairros da Região Metropolitana do Rio.
De acordo com a Cedae, o novo adiamento foi um pedido da concessionária Águas do Rio, concedido após reunião do Conselho do Sistema de Fornecimento de Água (CSFA).
Segundo a empresa, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu vai operar com 50% da capacidade durante o serviço. Técnicos da Cedae vão executar testes e inspeções em tubulações, ventosas e demais equipamentos que compõem as redes responsáveis pelo início do bombeamento da água tratada.
As concessionárias responsáveis pela distribuição de água foram comunicadas sobre a reprogramação da atividade.
Inicialmente, o serviço estava previsto para ser feito no dia 24 de fevereiro, mas foi adiado em razão das fortes chuvas que afetaram a Baixada Fluminense, principalmente o município de Nova Iguaçu, na semana retrasada.