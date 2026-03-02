Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, vai operar com 50% da capacidade durante o serviço - Divulgação / Cedae

Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, vai operar com 50% da capacidade durante o serviçoDivulgação / Cedae

Publicado 02/03/2026 15:43

Rio - A Cedae adiou, mais uma vez, a vistoria interna do Sistema Guandu. A operação, que estava marcada para acontecer nesta quinta-feira (3), agora acontecerá na quinta-feira (5), das 4h às 22h. Com isto, o abastecimento de água será reduzido, afetando diversos bairros da Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Cedae, o novo adiamento foi um pedido da concessionária Águas do Rio, concedido após reunião do Conselho do Sistema de Fornecimento de Água (CSFA).

Segundo a empresa, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu vai operar com 50% da capacidade durante o serviço. Técnicos da Cedae vão executar testes e inspeções em tubulações, ventosas e demais equipamentos que compõem as redes responsáveis pelo início do bombeamento da água tratada.

As concessionárias responsáveis pela distribuição de água foram comunicadas sobre a reprogramação da atividade.