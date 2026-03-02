Fiação atingida fica em área de mata em Jardim SulacapDivulgação/Light
Apagão que deixou 190 mil sem luz nas zonas Sul e Sudoeste foi causado por linha de pipa com cerol
Concessionária normalizou o serviço nesta madrugada
Jovem morta em Seropédica teria relacionamento amoroso com miliciano
Ana Vitória Santana da Rocha foi executada na porta de casa
Lançadores de granadas proibidos no Brasil são apreendidos na Dutra
Motorista e o carona do carro foram presos e afirmaram que iriam receber uma quantia pela entrega do material
Programa Segurança Presente recebe viaturas e bicicletas elétricas
Veículos serão distribuídos entre as 59 bases de todo o estado
Cedae adia vistoria do Sistema Guandu para quinta-feira
Fornecimento de água será afetado em diversos bairros da Região Metropolitana
Criança baleada em tiroteio na Mineira recebe alta
Menina de 9 anos estava internada há mais de 10 dias
