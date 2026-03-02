Fiação atingida fica em área de mata em Jardim Sulacap - Divulgação/Light

Publicado 02/03/2026 14:47 | Atualizado 02/03/2026 18:01

Rio - Uma linha de pipa com cerol causou o apagão que deixou cerca de 190 mil consumidores sem energia elétrica , na noite deste domingo (1º), em São Conrado e na Rocinha, na Zona Sul, e na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. A fiação atingida fica em Jardim Sulacap, na Zona Oeste.

A Light informou que, após o incidente, mobilizou equipes, que iniciaram a retomada do serviço, gradualmente. Os técnicos atuaram diretamente na rede de distribuição, em uma área de difícil acesso, em trecho de mata, e de maneira remota do Centro de Controle Integrado (COI). A normalização se deu ainda na madrugada desta segunda-feira (2).

Por nota, a concessionária salientou que soltar pipa próximo à rede elétrica pode acarretar ocorrências como rompimento de cabos, curtos-circuitos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia, além de representar risco à vida. A orientação é para que a brincadeira ocorra somente em locais abertos, como praças e campos.