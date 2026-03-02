Novas viaturas e bicicletas elétricas entregues nesta segunda-feira (2)Carlos Elias/ Agência O Dia

Rio - O Programa Segurança Presente recebeu, nesta segunda-feira (2), no Palácio Guanabara, na Zona Sul, 140 novas viaturas e 100 bicicletas elétricas. Os veículos serão distribuídos entre as 59 bases de todo o estado, localizadas em 26 municípios. A distribuição inclui a unidade de Santa Cruz da Serra, inaugurada no último sábado.
Os novos equipamentos vão colaborar para que os agentes do programa reforcem o patrulhamento de proximidade e agilizem o atendimento. De acordo com o Governo do Estado, a renovação da frota visa dar maior mobilidade às equipes e reduzir o tempo de resposta em ocorrências nas áreas comerciais e de grande circulação onde o programa atua.

O reforço na estrutura ocorre em um período de alta na demanda do programa. Em 2025, o Segurança Presente registrou 16.966 atendimentos, o que representa um aumento de aproximadamente 49% em comparação ao ano anterior. 