Novas viaturas e bicicletas elétricas entregues nesta segunda-feira (2)Carlos Elias/ Agência O Dia
Os novos equipamentos vão colaborar para que os agentes do programa reforcem o patrulhamento de proximidade e agilizem o atendimento. De acordo com o Governo do Estado, a renovação da frota visa dar maior mobilidade às equipes e reduzir o tempo de resposta em ocorrências nas áreas comerciais e de grande circulação onde o programa atua.
O reforço na estrutura ocorre em um período de alta na demanda do programa. Em 2025, o Segurança Presente registrou 16.966 atendimentos, o que representa um aumento de aproximadamente 49% em comparação ao ano anterior.
