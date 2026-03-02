Vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar - Arquivo/ Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 02/03/2026 15:06

Rio - A criança de 9 anos baleada em um tiroteio na comunidade da Mineira, na Região Central do Rio, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (2). A menina estava internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, desde o dia 19 de fevereiro, quando foi atingida por um disparo e socorrida em estado grave.

Além da jovem, a guerra entre facções na Mineira deixou dois mortos e um ferido. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver homens armados atirando contra outros em uma praça na Rua Frei Caneca, na entrada no Conjunto Habitacional Zé Keti, no Estácio, onde ficava o antigo Complexo Penitenciário Frei Caneca.

Segundo relatos, criminosos do Comando Vermelho (CV), oriundos da comunidade Fallet, realizaram um ataque contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que controlam a Mineira. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).