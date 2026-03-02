Drogas e material de endolação foram encontrados em dois endereços - Divulgação

Drogas e material de endolação foram encontrados em dois endereços Divulgação

Publicado 02/03/2026 19:30

Rio - Dois homens foram presos por tráfico de drogas, nesta segunda-feira (2), durante uma operação do 33º BPM em Bracuí, Angra dos Reis. Segundo a Polícia Militar, moradores da região relataram intimidações por parte dos suspeitos. A ação também mirou pontos de venda de entorpecentes na localidade conhecida como Morada do Bracuí.

A dupla foi localizada pelos policiais sentada na frente de um imóvel. Com eles, haviam um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local para monitorar a movimentação das viaturas, ambos os materiais foram apreendidos. De acordo com a corporação, um dos homens admitiu a posse do aparelho e indicou onde estava escondida uma carga de entorpecentes.

No segundo endereço da operação, os militares encontraram mais entorpecentes e farto material utilizado para embalagem.

Todo o material apreendido e os detidos foram encaminhados para a 166ª DP (Angra dos Reis), onde o caso foi registrado.