O caso foi encaminhado inicialmente à 48ª DP e depois transferido para a DHBFDivulgação

Publicado 02/03/2026 19:00

Rio – Um homem morreu, neste domingo (1º), após ser esfaqueado em Seropédica, na Baixada Fluminense. Um desentendimento entre crianças teria desencadeado uma discussão, que culminou no crime.

De acordo com apuração de O DIA junto a uma fonte da Polícia Militar, agentes receberam chamado para uma ocorrência em um ferro-velho na Rua Geraldo Alves, no bairro Campo Lindo. No local, encontraram Matheus Brito Da Silva, de 26 anos, e Márcio Anchieta da Silva, de 48 anos, feridos e sendo atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Aos policiais, Josiane Brito da Cruz, esposa e mãe das vítimas, relatou que um desentendimento entre crianças teria originado a discussão entre os respectivos pais, que entraram em luta corporal, com utilização de facões e pedaços de madeira.

Matheus chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Seropédica, mas não resistiu aos ferimentos. Kelly Cristina Paes da Silva, de 36 anos, e João Paulo Correia dos Santos, de 37, também deram entrada na mesma clínica, com ferimentos.

Os PMs registraram a ocorrência inicialmente na 48ª DP (Seropédica), mas, com a confirmação da morte de Matheus, se dirigiram à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que assumiu o caso. A reportagem tentou confirmar com a Polícia Civil a identificação do autor dos golpes que tiraram a vida da vítima, mas não obteve retorno até o momento.

Uma faca usada na briga foi apreendida. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Matheus.