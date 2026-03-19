Jackson (E) e Fabrício foram detidos em JacarepaguáReprodução/WhatsApp
Polícia prende dupla que usava aplicativo de relacionamentos para praticar roubos
Vítimas chegavam ao endereço combinado e eram obrigadas a desbloquear o celular
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PM afasta agentes por ‘mau uso’ de câmeras em ação que teve morador morto no Morro dos Prazeres
Policiais do Bope afirmaram que houve confronto com bandidos na casa da vítima, enquanto viúva garante que eles já chegaram atirando
MP faz perícia em casa onde morador foi morto em operação no Morro dos Prazeres
Promotores e peritos encontraram vestígios de tiros, sangue e objetos no imóvel; material será analisado em laudo técnico
Jacarepaguá recebe mutirão gratuito de castração de cães e gatos
A iniciativa começa a partir da próxima segunda-feira (23)
Vídeo: incêndio na Cidade de Deus afeta trânsito na Linha Amarela
Chamas consumiram materiais em uma área de descarte de resíduos na Avenida Ezequiel e foram controladas pelos Bombeiros
Após 10 anos sem paralisação, professores da Uerj aprovam greve
Categoria pede que negociações por recomposição salarial sejam atendidas pelo Governo do Estado
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