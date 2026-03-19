Jackson (E) e Fabrício foram detidos em Jacarepaguá - Reprodução/WhatsApp

Jackson (E) e Fabrício foram detidos em JacarepaguáReprodução/WhatsApp

Publicado 19/03/2026 20:23 | Atualizado 19/03/2026 20:24

Rio – Jackson da Costa Silva e Fabrício Dantas Fidelis da Silva, integrantes de uma quadrilha que usa um aplicativo de relacionamentos para praticar roubos, foram presos, nesta quinta-feira (19), em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Policiais da 41ª DP (Tanque) chegaram à dupla após denúncia de uma das vítimas.

A dinâmica do grupo, conforme apuração da reportagem de O DIA junto a uma fonte da distrital, consistia em atrair as vítimas para um local sugerido pelos criminosos por meio da ferramenta digital. No endereço, Jackson e Fabrício, usando armas de fogo, as obrigavam a desbloquearem o telefone celular para que pudessem acessar contas bancárias e realizar transferências.

Um terceiro componente da quadrilha, identificado como Nathan da Silva Ramos, era o responsável pela troca de mensagens no aplicativo, se passando por outra pessoa, e por transferir o dinheiro roubado para a própria conta corrente. Os policiais não o localizaram na ação desta quinta.

A expectativa na 41ª DP, em contrapartida, é que outras vítimas compareçam para prestar depoimentos, o que deve reforçar o conjunto de provas já reunidas contra o grupo.

As equipes conseguiram ainda apreender a motocicleta e o capacete utilizados nos assaltos. Na sede da distrital, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva contra Jackson, e outro de prisão temporária contra Fabrícia. Ambos por roubo.