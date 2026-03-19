Corpo docente da Uerj aprova greve após 10 anos sem paralisações - Reprodução / ASDUERJ

Corpo docente da Uerj aprova greve após 10 anos sem paralisaçõesReprodução / ASDUERJ

Publicado 19/03/2026 18:07

Rio - O corpo docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) aprovou, na tarde desta quinta-feira (19), uma greve que terá início na próxima quarta-feira (25). Em assembleia, os professores decidiram pela paralisação até que as negociações por recomposição salarial sejam atendidas pelo governador Cláudio Castro.

Sob gritos de "Uerj resiste", os professores aprovaram a paralisação. Nas redes sociais, a Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio Janeiro (ASDUERJ) comunicou a decisão.

"Estamos em greve: em uma Assembleia Docente histórica, realizada na tarde desta quinta-feira (19), centenas de professores lotaram o Auditório 11 da Uerj e aprovaram a deflagração da paralisação. Após o esgotamento das tentativas de negociação com o governo Cláudio Castro, a categoria opta pela greve - a primeira da Uerj em uma década. Na pauta, seguem como prioridades a recomposição salarial dos servidores, retorno dos triênios e questões orçamento da universidade", afirmou.

A última greve dos docentes da Uerj aconteceu durante a gestão do ex-governador Luiz Fernando Pezão, em 2016. Desde então, a categoria não havia interrompido as atividades.

Procurada por O DIA, a reitoria da Uerj disse que está acompanhando o movimento dos docentes e aguarda a formalização da aprovação da greve para se pronunciar.