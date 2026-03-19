Corpo docente da Uerj aprova greve após 10 anos sem paralisaçõesReprodução / ASDUERJ
Após 10 anos sem paralisação, professores da Uerj aprovam greve
Categoria pede que negociações por recomposição salarial sejam atendidas pelo Governo do Estado
Policiais e criminosos trocam tiros na Mangueira
Agentes foram atacados trafegavam no entorno da comunidade. Não houve feridos
MPRJ conduz apuração independente em caso de médica morta durante abordagem policial
Andréa Marins Dias foi baleada após sair da casa dos pais, em Cascadura, no último domingo (15)
Polícia prende dupla que usava aplicativo de relacionamentos para praticar roubos
Vítimas chegavam ao endereço combinado e eram obrigadas a desbloquear o celular
PM afasta agentes por ‘mau uso’ de câmeras em ação que teve morador morto no Morro dos Prazeres
Policiais do Bope afirmaram que houve confronto com bandidos na casa da vítima, enquanto viúva garante que eles já chegaram atirando
MP faz perícia em casa onde morador foi morto em operação no Morro dos Prazeres
Promotores e peritos encontraram vestígios de tiros, sangue e objetos no imóvel; material será analisado em laudo técnico
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