Polícia Civil afirma que viatura da Core foi atacada por criminosos quando passava pela Mangueira - Reprodução/X

Polícia Civil afirma que viatura da Core foi atacada por criminosos quando passava pela MangueiraReprodução/X

Publicado 19/03/2026 22:01 | Atualizado 19/03/2026 22:10

Rio – Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e criminosos do Morro da Mangueira, na Zona Norte, trocaram tiros no início da noite desta quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, equipes trafegavam no entorno da comunidade quando foram atacadas e reagiram, dando início ao confronto. A corporação afirmou que, após o fim dos disparos, os agentes deixaram a localidade para evitar novos tiroteios e mais riscos a moradores.

As plataformas digitais Onde Tem Tiroteio (OTT) e Fogo Cruzado receberam notificações de usuários dando conta de disparos ouvidos na região por volta das 18h. Não há registro de feridos.