Não houve interdição de faixas na via expressaDivulgação / LAMSA
Fogo em entulho na Cidade de Deus prejudica visibilidade de motoristas na Linha Amarela— Jornal O Dia (@jornalodia) March 19, 2026
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A Lamsa, concessionária que administra a rodovia, informou que não houve necessidade de interdição de faixas e o fluxo de veículos não foi interrompido. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo rapidamente.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a situação foi normalizada rapidamente. Não houve registro de feridos e de acidentes.
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