Não houve interdição de faixas na via expressaDivulgação / LAMSA

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Rio - Um incêndio em uma área de descarte de resíduos na Avenida Ezequiel, na altura da Cidade de Deus, Zona Sudoeste, mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (19). As chamas provocaram uma densa coluna de fumaça que atrapalhou a visibilidade de quem trafegava a Linha Amarela, prejudicando o trânsito.
Veja o vídeo: 


A Lamsa, concessionária que administra a rodovia, informou que não houve necessidade de interdição de faixas e o fluxo de veículos não foi interrompido. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo rapidamente. 

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a situação foi normalizada rapidamente. Não houve registro de feridos e de acidentes.