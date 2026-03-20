Publicado 20/03/2026 00:00

A sinalização do governo da Argentina de enviar militares para o Irã se os EUA solicitarem amplia a leitura de um conflito que ultrapassa fronteiras. No Brasil, a reação popular veio em memes sobre não ir à guerra. Entre a decisão oficial e o humor das ruas, resta saber: os hermanos vão reagir com ironia — ou no front?

Em Macau, na China, uma idosa precisou de atendimento médico após se assustar com um robô humanoide em ação promocional. A polícia retirou o equipamento. A cena viral mostra como a convivência com robôs já entra na rotina asiática — e antecipa o debate global sobre limites, adaptação e segurança.