Médica Andréa Marins Dias foi morta durante uma abordagem policial, em Cascadura - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Médica Andréa Marins Dias foi morta durante uma abordagem policial, em CascaduraReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/03/2026 21:33