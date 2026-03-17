Último adeus: corpo de médica morta em abordagem policial é sepultado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Último adeus: corpo de médica morta em abordagem policial é sepultadoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/03/2026 16:52

Rio - Familiares, amigos e pacientes deram o último adeus à médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, nesta terça-feira (17), no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na zona portuária do Rio. Ela morreu baleada durante uma abordagem policial na Rua Palatinado, em Cascadura , na Zona Norte, na noite de domingo (15).

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