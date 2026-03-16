Andréa Marins, 61 anos, era ginecologista e cirurgiã-geralReprodução/redes sociais
PMs envolvidos no caso da médica morta em Cascadura são afastados
Equipamentos usados pelos agentes deverão ser investigados pela Polícia Civil
PGR denuncia Bacellar e TH Joias por obstrução de investigação
De acordo com acusação, eles teriam vazado informações sigilosas
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