Publicado 16/03/2026 18:31

Rio - Com representantes de mais de 40 universidades, faculdades e programas intensivos de inglês, a Feira EducationUSA chega ao Brasil. O evento internacional de educação acontecerá nesta quinta-feira (19), em Copacabana, Zona Sul.

Estudantes interessados em cursos de graduação, mestrado, doutorado e programas de curta duração poderão encontrar com integrantes de instituições estadunidenses. No evento, os participantes terão acesso às informações atualizadas sobre programas acadêmicos, processos de admissão e vida estudantil. Representantes da Embaixada e Consulados dos EUA também estarão presentes para esclarecer dúvidas sobre vistos de estudante.

A Feira EducationUSA acontecerá no Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e São Paulo. Nas duas últimas cidades, o evento também contará com a Feira EnglishUSA e o Community College Tour, oferecendo oportunidades exclusivas em programas intensivos de inglês e em trajetórias acadêmicas por meio dos Community Colleges. As inscrições devem ser feitas no site

Cidades e datas:

Rio de Janeiro

19 de março | 17h às 20h

JW Marriott Hotel | Av. Atlântica, 2600, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Recife

21 de março | 15h às 18h

Mar Hotel Conventions | Rua Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem, Recife - PE

Fortaleza

23 de março | 17h às 20h

Hotel Gran Marquise | Av. Beira Mar, 3980 - Mucuripe, Fortaleza – CE

Goiânia

25 de março | 17h às 20h

Transamerica Collection Goiânia | Avenida Portugal, 1148 - Setor Marista, Goiânia - GO

Porto Alegre

28 de março | 15h às 18h

Hilton Porto Alegre | R. Olávo Barreto Viana, 18 - Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS

São Paulo

31 de março | 17h às 20h

InterContinental Hotel São Paulo | Alameda Santos, 1123, Jardim Paulista, São Paulo, SP