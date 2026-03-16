Ônibus usados como barricadas provocaram engarrafamento na Rua Cândido Benício - Reprodução/COR

Ônibus usados como barricadas provocaram engarrafamento na Rua Cândido BenícioReprodução/COR

Publicado 16/03/2026 15:28

Rio - Cinco ônibus foram utilizados como barricadas na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, Zona Sudoeste, na tarde desta segunda-feira (16). A ação, que causou impactos no trânsito e no transporte público da região, teria sido uma retaliação pela morte de um suspeito durante operação da Polícia Militar em Jacarepaguá.

De acordo com a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento no Complexo da Covanca, quando desconfiaram da postura de um grupo de homens. Ao notarem a presença policial, eles atiraram, dando início a um confronto. Um suspeito foi ferido no tiroteio, chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, mas não resistiu. A equipe apreendeu uma pistola que estava em posse dele.



A PM informou ainda que policiais do 18ºBPM e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) estão na Cândido Benício para controlar a situação.

A ação provocou interdições intermitentes na via, a principal do bairro, no sentido Campinho, entre as ruas Barão e Doutor Bernardino, conforme comunicou o Centro de Operações Rio (COR). Às 14h, o trecho, que sofreu com engarrafamento, já estava liberado.

Segundo o sindicato Rio Ônibus, por volta de 15h, todos os coletivos já haviam sido recuperados. Cinco linhas sofreram desvios de itinerário. Confira abaixo:

Ônibus atravessados:

C51541 - 371 (Praça Seca x Praça da República)

C51550 - 371 (Praça Seca x Praça da República)

D13010 - 306 (Praça Seca x Castelo)

C47624 - 306 (Praça Seca x Castelo)

C30033 - 565 (Tanque x Gávea)

Linhas impactadas:

306 Praça Seca x Castelo

766 Madureira x Freguesia

353 Gardenia Azul x Terminal Gentileza

636 Merck x Saens Peña

371 Praça Seca x Praça da República

Já a Mobi-Rio, concessionária responsável pelo BRT, divulgou que a operação do corredor Transcarioca ficou interrompida por cerca de uma hora e meia. Três linhas tiveram a circulação suspensa por questão de segurança: 35 (Madureira x Alvorada - Parador); 41 (Madureira x Ter. Recreio - Expresso) e 46 (Alvorada x Penha - Expresso). A retomada ocorreu por volta das 14h.

A reportagem também procurou a Polícia Civil para buscar informações sobre as investigações pela morte do suspeito na Covanca, mas ainda não teve retorno. O espaço segue disponível.