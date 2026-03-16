Rio - Cinco ônibus foram utilizados como barricadas na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, Zona Sudoeste, na tarde desta segunda-feira (16). A ação, que causou impactos no trânsito e no transporte público da região, teria sido uma retaliação pela morte de um suspeito durante operação da Polícia Militar em Jacarepaguá.
De acordo com a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento no Complexo da Covanca, quando desconfiaram da postura de um grupo de homens. Ao notarem a presença policial, eles atiraram, dando início a um confronto. Um suspeito foi ferido no tiroteio, chegou a ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, mas não resistiu. A equipe apreendeu uma pistola que estava em posse dele.
A PM informou ainda que policiais do 18ºBPM e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) estão na Cândido Benício para controlar a situação.
A ação provocou interdições intermitentes na via, a principal do bairro, no sentido Campinho, entre as ruas Barão e Doutor Bernardino, conforme comunicou o Centro de Operações Rio (COR). Às 14h, o trecho, que sofreu com engarrafamento, já estava liberado.
Segundo o sindicato Rio Ônibus, por volta de 15h, todos os coletivos já haviam sido recuperados. Cinco linhas sofreram desvios de itinerário. Confira abaixo:
Ônibus atravessados: C51541 - 371 (Praça Seca x Praça da República) C51550 - 371 (Praça Seca x Praça da República) D13010 - 306 (Praça Seca x Castelo) C47624 - 306 (Praça Seca x Castelo) C30033 - 565 (Tanque x Gávea)
Linhas impactadas: 306 Praça Seca x Castelo 766 Madureira x Freguesia 353 Gardenia Azul x Terminal Gentileza 636 Merck x Saens Peña 371 Praça Seca x Praça da República
Já a Mobi-Rio, concessionária responsável pelo BRT, divulgou que a operação do corredor Transcarioca ficou interrompida por cerca de uma hora e meia. Três linhas tiveram a circulação suspensa por questão de segurança: 35 (Madureira x Alvorada - Parador); 41 (Madureira x Ter. Recreio - Expresso) e 46 (Alvorada x Penha - Expresso). A retomada ocorreu por volta das 14h.
A reportagem também procurou a Polícia Civil para buscar informações sobre as investigações pela morte do suspeito na Covanca, mas ainda não teve retorno. O espaço segue disponível.
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