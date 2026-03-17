Niteroienses aproveitaram o tempo para praticar exercício na Praia de IcaraíÉrica Martin / Agência O Dia

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Rio - A cidade do Rio sofre com o calor e sol forte nos últimos dias. Segundo o Alerta Rio, para quarta-feira (18), o tempo não deve sofrer alteração, com céu claro a parcialmente nublado, sem chances de chuva para os cariocas ao longo do dia.
As temperaturas devem seguir firmes até a quinta-feira (19), quando o tempo começa a mudar. Apesar do calor ainda presente, há previsão de chuviscos isolados durante a noite.
A virada no tempo chega de vez na sexta-feira (20). A aproximação de uma frente fria trará pancadas de chuva entre a tarde e a noite, além de um declínio nas temperaturas, que não devem passar dos 30°C.
Já no sábado (21), a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva fraca a moderada, principalmente durante a madrugada e a manhã, com máxima de 29°C.