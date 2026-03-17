Niteroienses aproveitaram o tempo para praticar exercício na Praia de Icaraí - Érica Martin / Agência O Dia

Niteroienses aproveitaram o tempo para praticar exercício na Praia de IcaraíÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 17/03/2026 17:54 | Atualizado 17/03/2026 18:12

Rio - A cidade do Rio sofre com o calor e sol forte nos últimos dias. Segundo o Alerta Rio, para quarta-feira (18), o tempo não deve sofrer alteração, com céu claro a parcialmente nublado, sem chances de chuva para os cariocas ao longo do dia.

As temperaturas devem seguir firmes até a quinta-feira (19), quando o tempo começa a mudar. Apesar do calor ainda presente, há previsão de chuviscos isolados durante a noite.

A virada no tempo chega de vez na sexta-feira (20). A aproximação de uma frente fria trará pancadas de chuva entre a tarde e a noite, além de um declínio nas temperaturas, que não devem passar dos 30°C.

Já no sábado (21), a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva fraca a moderada, principalmente durante a madrugada e a manhã, com máxima de 29°C.