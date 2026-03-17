Niteroienses aproveitaram o tempo para praticar exercício na Praia de IcaraíÉrica Martin / Agência O Dia
Rio de Janeiro permanece sem chuva e com temperatura estável; veja a previsão
Céu fica claro em toda a cidade, mas tempo começa a mudar na noite de quinta, com previsão de chuva
Moraes ordena que governo do Estado entregue vídeos de operação no Complexo do Alemão
PF não conseguiu realizar a perícia no material
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Justiça manda exumar corpo de bebê enterrado como indigente no Caju após suspeita de troca
Na decisão, o juiz determinou que, após a realização do exame de DNA, a Rio Pax deverá viabilizar um novo funeral para os pais, sem custos
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A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e integrantes da escola
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Evento acontece entre 19 e 21 de março e oferece atendimento direto a empresários, empreendedores e gestores públicos
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'Ela era uma pessoa muito viva, cheia de energia, levava luz onde estava', disse um colega de profissão de Andréa Marins Dias durante
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