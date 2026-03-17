Desenvolve RJ será realizado de entre os dias 19 e 21 deste mês em Três Rios - SubCom Sedeics

Desenvolve RJ será realizado de entre os dias 19 e 21 deste mês em Três Rios SubCom Sedeics

Publicado 17/03/2026 16:53

Entre os dias 19 e 21 deste mês, o evento Desenvolve RJ reunirá em Três Rios figuras estratégicas da região Centro-Sul Fluminense com o objetivo de levar informação qualificada, promover o debate e aproximar instituições do Governo do Estado de empreendedores, empresários e gestores públicos locais. O Desenvolve RJ será realizado no será realizado no Clube Atlético Entre Rios (Caer), na Rua Duque de Caxias, 370 – Centro de Três Rios.

Participarão a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Prefeituras Municipais, entidades empresariais, além de instituições como a Agência Estadual de Fomento (AgeRio), a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) e a Junta Comercial do Estado do Rio (Jucerja), que estarão disponíveis para atendimento, orientação e esclarecimento de dúvidas sobre suas políticas, programas e serviços.

"A realização do evento reforça a importância das políticas estaduais como indutoras do desenvolvimento regional", disse o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

Segundo secretário, a atuação da AgeRio se destaca ao impulsionar o desenvolvimento econômico nos municípios fluminenses, por meio da oferta de crédito, incentivo à inovação e apoio aos pequenos e médios negócios. No atual ciclo de gestão, entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2026, foram destinados mais de R$ 13 milhões em crédito para o município de Três Rios — cidade que sedia esta edição do evento e que simboliza o impacto concreto dessas políticas no território.

"O volume expressivo de investimentos evidencia o compromisso do Governo do Estado em fomentar o empreendedorismo, ampliar o acesso a políticas públicas e fortalecer cadeias produtivas locais, contribuindo para a geração de emprego e renda", afirma Vinicius Farah.

Durante o evento, empreendedores, empresários e gestores públicos interessados em conhecer mais sobre linhas de crédito da AgeRio e outras iniciativas de apoio ao desenvolvimento econômico poderão comparecer ao evento para atendimento direto com as equipes técnicas das instituições participantes.

Este é o terceiro evento do Desenvolve RJ neste ano. O circuito deste ano teve seu ponto de partida no município de Macaé, na Região Norte Fluminense. Na ocasião, o debate central concentrou-se na cadeia de fertilizantes e suas potencialidades para o Brasil, reunindo especialistas e autoridades para discutir os desafios e as possibilidades de expansão industrial e energética. Dando continuidade ao cronograma, o segundo evento foi realizado em Angra dos Reis, onde a pauta focou na modernização do sistema tributário e no avanço das parcerias público-privadas.

"Ao longo do ano, o programa percorrerá diferentes regiões, promovendo debates estratégicos e fortalecendo vocações econômicas locais", completa o secretário.