Roubo de carga provocou fechamento da Avenida Brasil nesta terça (17) - Reprodução/COR

Roubo de carga provocou fechamento da Avenida Brasil nesta terça (17)Reprodução/COR

Publicado 17/03/2026 19:12 | Atualizado 17/03/2026 22:08

Rio – Uma intensa troca de tiros provocou o fechamento da Avenida Brasil, nos dois sentidos, na altura da estação de BRT Baixa do Sapateiro, no fim da tarde desta terça-feira (17). Policiais militares foram acionados para o roubo de um caminhão de carga. Os suspeitos fugiram na direção do Complexo da Maré e houve confronto.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) realizavam patrulhamento próximo ao Piscinão de Ramos quando foram acionados. Com o apoio de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), os agentes se dirigiram à Maré para recuperar o material roubado.

A PM informou ainda que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas fechou provisoriamente a pista por questões de segurança. A carreta precisou ficar no local por causa de um dispositivo de bloqueio.

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) publicou três registros de tiroteios na Maré entre 17h e 18h. Moradores da região também fizeram relatos sobre o confronto: "Estou ouvindo da [Rua] Cardoso de Morais, na altura do BRT"; "Muitos tiros. Estou escutando da Baixa [do Sapateiro]"; "Estou do outro lado aqui da Nova Holanda. Muita bala". Não há informações sobre feridos.

O Centro de Operações Rio (COR) comunicou que a interdição total da Avenida Brasil, por cerca de 10 minutos, deixou o trânsito lento. Quem seguia pela pista em direção ao Centro, a primeira a ser liberada, precisou enfrentar trânsito intenso na região. Já quem trafegava no sentido Zona Oeste encarou retenções desde o Caju.

Segundo a Mobi-Rio, responsável pelo BRT, o roubo chegou a paralisar o serviço por cinco minutos, deixando irregulares os intervalos das seguintes linhas: 60 (Gentileza x Deodoro - parador), 61 (Gentileza x Deodoro - expresso), 70 (Gentileza x Margaridas - parador), 73 (Gentileza x Margaridas - Expresso) e do serviço especial Gentileza x Galeão.



