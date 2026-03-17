Homem foi preso no Aeroporto Internacional do Galeão - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Homem foi preso no Aeroporto Internacional do Galeão Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 17/03/2026 18:41

Rio - Um homem de 41 anos, foragido por tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (17) ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão. Ele estava vivendo em Dublin, na Irlanda, e foi deportado por estada irregular.

De acordo com a PF, ele foi preso logo após o pouso do voo, que fez escala em Paris antes de chegar ao Rio de Janeiro. Durante os procedimentos de imigração e desembarque, os agentes federais identificaram um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, estado onde ele mora.

O preso, que não teve a identidade revelada, responderá pelo crime de tráfico de drogas.