Publicado 18/03/2026 00:00

Projeto de lei na Câmara dos Deputados prevê o perdão de multas de pedágio geradas por falhas na cobrança automática. A proposta tenta corrigir distorções do sistema — mas abre um ponto: o custo não acaba recaindo sobre quem paga regularmente?

A saída do diretor de inteligência dos EUA em meio à escalada com o Irã expõe ajustes internos na estrutura de segurança americana. A mudança ocorre em um momento de pressão externa e reforça como conflitos internacionais também reconfiguram decisões dentro das instituições.