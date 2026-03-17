Jovem expôs o ocorrido em seu perfil do Instagram Reprodução / Redes Sociais

Mais artigos de Luiz Maurício Monteiro
Luiz Maurício Monteiro
Rio – João Victor Raphael de Freitas, filmado por uma jovem enquanto se masturbava dentro de um ônibus durante trajeto pela Rocinha, na Zona Sul, foi indiciado pela 15ª DP (Gávea). Ele vai responder por importunação sexual.
A reportagem de O DIA teve acesso ao relatório do indiciamento, assinado pela delegada Daniela Terra, titular da distrital, no qual consta o depoimento da vítima. A jovem relatou que estava no último banco do coletivo quando o denunciado entrou e se sentou no mesmo banco, mas do lado oposto. Primeiro perguntou as horas a ela e, após a resposta, enquanto a olhava, passou a tocar as próprias partes íntimas, antes de tirá-las da calça, porém com a camisa por cima. Depois, seguiu fazendo gestos de masturbação por aproximadamente cinco minutos.
Assustada, ela se posicionou de frente para a porta de saída do ônibus, mas foi surpreendida por João, que a abordou dizendo “não desce, não”. Na sequência, o homem foi na direção da vítima, que, na primeira oportunidade, desceu do ônibus, não sem antes registrar o momento com a câmera do celular. A vítima publicou as imagens posteriormente nas redes sociais.
Na delegacia, ela reconheceu, sem titubear, João por meio de um mosaico com diferentes fotos de possíveis suspeitos. O homem também prestou depoimento na 15ª DP.
João contou ser ex-aluno da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e que esteve no campus naquele dia pois está concluindo um estágio. O denunciado confirmou que quis se informar quantos às horas com a vítima, mas ao ser questionado sobre o vídeo no qual supostamente aparece se masturbando, reconheceu ser ele nas imagens, porém, orientado pelos advogados, afirmou que só se manifestaria em juízo.
O homem ainda relatou que, após a repercussão do caso nas redes, passou a ser alvo de ameaças, assim como seus familiares. Esses atos estão sendo investigados na 28ª DP (Praça Seca).