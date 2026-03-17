Jovem expôs o ocorrido em seu perfil do Instagram - Reprodução / Redes Sociais

Jovem expôs o ocorrido em seu perfil do Instagram Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/03/2026 20:32

A reportagem de O DIA teve acesso ao relatório do indiciamento, assinado pela delegada Daniela Terra, titular da distrital, no qual consta o depoimento da vítima. A jovem relatou que estava no último banco do coletivo quando o denunciado entrou e se sentou no mesmo banco, mas do lado oposto. Primeiro perguntou as horas a ela e, após a resposta, enquanto a olhava, passou a tocar as próprias partes íntimas, antes de tirá-las da calça, porém com a camisa por cima. Depois, seguiu fazendo gestos de masturbação por aproximadamente cinco minutos.

Assustada, ela se posicionou de frente para a porta de saída do ônibus, mas foi surpreendida por João, que a abordou dizendo “não desce, não”. Na sequência, o homem foi na direção da vítima, que, na primeira oportunidade, desceu do ônibus, não sem antes registrar o momento com a câmera do celular. A vítima publicou as imagens posteriormente nas redes sociais.

Na delegacia, ela reconheceu, sem titubear, João por meio de um mosaico com diferentes fotos de possíveis suspeitos. O homem também prestou depoimento na 15ª DP.

João contou ser ex-aluno da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e que esteve no campus naquele dia pois está concluindo um estágio. O denunciado confirmou que quis se informar quantos às horas com a vítima, mas ao ser questionado sobre o vídeo no qual supostamente aparece se masturbando, reconheceu ser ele nas imagens, porém, orientado pelos advogados, afirmou que só se manifestaria em juízo.

O homem ainda relatou que, após a repercussão do caso nas redes, passou a ser alvo de ameaças, assim como seus familiares. Esses atos estão sendo investigados na 28ª DP (Praça Seca).