Jovem expôs o ocorrido em seu perfil do Instagram - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/03/2026 19:55 | Atualizado 11/03/2026 21:15

Rio - Uma jovem denunciou, nas redes sociais, ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus da linha 565 (Tanque x Gávea), nesta terça-feira (10). O crime aconteceu enquanto o coletivo passava pela região da Rocinha, Zona Sul do Rio.



Segundo o relato da vítima, o homem embarcou na comunidade e sentou-se perto dela. A jovem percebeu que o passageiro estava se masturbando enquanto olhava fixamente para ela. Com medo de uma reação violenta, ela conseguiu gravar parte da ação com o celular antes de desembarcar. De acordo ela, o homem ainda teria tentado impedir a saída dela do veículo.

Nas redes sociais, a vítima expressou indignação e alertou outras mulheres sobre a importância de registrar o ocorrido: "É revoltante não estarmos seguras em lugar nenhum!". "É sempre bom manter a calma e registrar o momento", relatou.



As imagens do rosto do suspeito foram divulgadas na internet para alertar outras passageiras. Informações preliminares indicam que o homem seria funcionário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).



Em nota, a PUC-Rio afirmou que condena qualquer tipo de assédio e que se colocou à disposição das autoridades. A universidade informou que já iniciou a apuração dos fatos para esclarecer o vínculo do homem com a instituição e garantiu que, caso a relação seja confirmada, serão adotadas as medidas cabíveis.



A Rio Ônibus também se manifestou, reforçando o compromisso com a segurança feminina por meio de uma campanha onde disponibiliza QR Codes nos veículos para facilitar denúncias e prevê o treinamento de rodoviários para o combate à violência nos transportes.

O caso foi registrado, nesta quarta-feira (11), na 11ª DP (Rocinha). Agentes realizam diligências para apurar os fatos.

* Reportagem da estagiária Maria Clara Corrêa, sob supervisão de Larissa Amaral.