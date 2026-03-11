Dubladora Christiane Louise foi morta pelo economista Pedro Paulo GonçalvesReprodução / Facebook

Rio - Mãe e filho foram condenados, nesta quarta-feira (11), pela morte da dubladora Christiane Louise de Paula, em 2021. Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa cumprirá uma pena de 20 anos e seis meses de prisão e Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa, 21 anos, pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.
A decisão é da juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, do I Tribunal do Júri da Capital. Christiane foi morta por Pedro dentro de seu apartamento, em Ipanema, Zona Sul, em 20 de julho de 2021. O corpo dela foi encontrado dois dias depois em uma área de vegetação em Grumari, na Zona Sudoeste.
De acordo com as investigações, Eliane ajudou o filho a ocultar os restos mortais da dubladora. No intervalo entre o assassinato e o descobrimento do corpo, os dois continuaram com a rotina normal, inclusive frequentando restaurantes na Zona Sul e negociando produtos pela internet. Pedro Paulo era amigo de Christiane e passava um período na casa dela.
Christiane Louise fez a voz de personagens marcantes do público infanto-juvenil, como Margarida, da Disney, e a Senhorita Morello, a professora de Chris e Greg no seriado norte-americano "Todo Mundo Odeia o Chris".