Dubladora Christiane Louise foi morta pelo economista Pedro Paulo Gonçalves - Reprodução / Facebook

Publicado 11/03/2026 18:35 | Atualizado 11/03/2026 19:20

Rio - Mãe e filho foram condenados, nesta quarta-feira (11), pela morte da dubladora Christiane Louise de Paula, em 2021. Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa cumprirá uma pena de 20 anos e seis meses de prisão e Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa, 21 anos, pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações, Eliane ajudou o filho a ocultar os restos mortais da dubladora. No intervalo entre o assassinato e o descobrimento do corpo, os dois continuaram com a rotina normal, inclusive frequentando restaurantes na Zona Sul e negociando produtos pela internet. Pedro Paulo era amigo de Christiane e passava um período na casa dela.

Christiane Louise fez a voz de personagens marcantes do público infanto-juvenil, como Margarida, da Disney, e a Senhorita Morello, a professora de Chris e Greg no seriado norte-americano "Todo Mundo Odeia o Chris".