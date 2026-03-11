Dubladora Christiane Louise foi morta pelo economista Pedro Paulo GonçalvesReprodução / Facebook
Mãe e filho são condenados por morte e ocultação de corpo de dubladora
Pedro Paulo Gonçalves Vasconcellos da Costa e Eliane Gonçalves Vasconcellos da Costa mataram Christiane Louise de Paula, em 2021
Cláudio Castro detona vereador preso: 'Trabalhava para bandido e não para o povo'
Salvino Oliveira é suspeito de ter ligação com o Comando Vermelho
Alerj aprova vagão feminino 24 horas em trens e metrôs do Rio
Proposta amplia segurança contra assédio fora dos horários de pico
Família diz que ex-subsecretário, pai de preso por estupro coletivo, está desaparecido
José Carlos Simonin estaria desorientado e em possível surto quando foi visto pela última vez
Fotos! Ressaca com ondas de até 2 metros interdita Ciclovia Tim Maia
Trecho entre São Conrado e Vidigal foi bloqueado, seguindo o protocolo de segurança
Justiça mantém decisão de retirada de publicações contra o deputado Munir Francisco
Recurso do vereador Raone Cassin Maia Ferreira não foi aceito
