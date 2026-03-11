José Carlos Simonin é pai de um dos réus por estupro coletivo em Copacabana - Reprodução

José Carlos Simonin é pai de um dos réus por estupro coletivo em CopacabanaReprodução

Publicado 11/03/2026 17:15

De acordo com o Segurança Presente, a base recebeu solicitação de familiar para divulgação da foto e dados informando sobre desaparecimento. Segundo a corporação, o procedimento é comum no local, com pedidos semelhantes.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não foi localizado registro do desaparecimento de José Carlos na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O grupo responde pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado. O adolescente foi apreendido e responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ângelo Lajes, da 12ªDP (Copacabana), pelo menos outras duas vítimas já denunciaram terem sido vítimas de parte do grupo pelo mesmo crime.

A reportagem tenta localizar a defesa de José Carlos Simonin. O espaço está aberto para manifestação.

