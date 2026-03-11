José Carlos Simonin é pai de um dos réus por estupro coletivo em CopacabanaReprodução

Rio - A família de José Carlos Simonin, ex-subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio, comunicou o desaparecimento dele na base do programa Segurança Presente, de Copacabana, Zona Sul, nesta terça-feira (10). Ele é pai de um dos presos por envolvimento em um estupro coletivo no mesmo bairro.
De acordo com o Segurança Presente, a base recebeu solicitação de familiar para divulgação da foto e dados informando sobre desaparecimento. Segundo a corporação, o procedimento é comum no local, com pedidos semelhantes.
Segundo informações preliminares, José Carlos estaria desorientado, em possível surto, antes de desaparecer. O ex-subsecretário é investigado pela Polícia Civil depois que uma mulher registrou uma queixa contra ele, que teria respondido uma postagem dela falando sobre o caso em que o filho é acusado.
A Polícia Civil informou que, até o momento, não foi localizado registro do desaparecimento de José Carlos na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).
Simonin foi exonerado do cargo de subsecretário pouco depois do grau de parentesco dele com Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18 anos, vir à tona. O jovem é acusado de envolvimento no estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, na noite do dia 31 de janeiro.
Em 4 de março, Vitor Hugo se entregou na 12ª DP (Copacabana), onde o caso é investigado. Dois dias depois, a Justiça decidiu manter a prisão do jovem. Além dele, Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, João Gabriel Xavier Bertho e um adolescente também são acusados.
O grupo responde pelos crimes de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade, e cárcere privado. O adolescente foi apreendido e responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ângelo Lajes, da 12ªDP (Copacabana), pelo menos outras duas vítimas já denunciaram terem sido vítimas de parte do grupo pelo mesmo crime.
A reportagem tenta localizar a defesa de José Carlos Simonin. O espaço está aberto para manifestação.
José Carlos Simonin é pai de um dos réus por estupro coletivo em Copacabana
