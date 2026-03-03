João Gabriel Xavier Bertho se entregou à Polícia Civil - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 03/03/2026 13:24

Rio - O segundo foragido no caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na Zona Sul, se entregou no início da tarde desta terça-feira (3) na 10ªDP (Botafogo). João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos, deve ser transferido para a 12ªDP (Copacabana), onde o caso é investigado, ainda nesta terça.

Além dele, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, também de 19 anos, se entregou na 12ª DP (Copacabana), na Zona Sul, na manhã desta terça-feira. Ele chegou de cabeça baixa e boné, passou sem falar com a imprensa e entrou na distrital.

"A gente está em tratativas para que os dois restantes se entreguem nas próximas horas ou no máximo até amanhã. Um interlocutor entrou em contato comigo e combinou de fazer essa entrega. Havia a suspeita que eles teriam fugido do país. Isso começou a rolar em rede social. A gente procurou confirmar com a Polícia Federal e eles não saíram do país, estão no Rio de Janeiro. Dois já estão presos, faltam dois. Acreditamos fielmente que eles vão se apresentar", disse o delegado responsável pelo caso, Ângelo Lajes, da 12ªDP (Copacabana).

De acordo com o delegado, os acusados, orientados pelos advogados, não quiseram dar depoimento e se mantiveram calados.

Outros dois alvos da polícia seguem foragidos: Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, e Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18. Um adolescente que teve um relacionamento com a vítima também é investigado pela corporação.

Os quatro envolvidos responderão pelo crime de estupro e o adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime.

Sobre o adolescente, Lajes afirmou: "A gente está aguardando ainda uma posição da Justiça em relação à internação dele. Nesse momento, ele não não é considerado foragido, porque são processos separados. Já pedimos a apreensão do menor".

Por meio de nota enviada a O DIA, a defesa de João Gabriel disse confiar que "a Justiça, de forma isenta, irá apurar os fatos e decidirá pela improcedência da denúncia. João Gabriel nega estupro e não teve sequer a oportunidade de ser ouvido pela polícia".

Relembre o caso

O estupro coletivo teria acontecido na noite do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.

No interior do apartamento, ela foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostraram a chegada dos jovens ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), em decisão do desembargador Luiz Noronha Dantas, negou os habeas corpus pedidos por três dos quatro investigados. O processo corre em segredo de Justiça e não há informação sobre quais foragidos entraram com pedido.